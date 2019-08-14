Ученые: новый метод заставит зубы расти снова

Американские специалисты из университета Южной Калифорнии нашли связь между механизмами регуляции генов и формированием новых зубов, пишет MedicalXpress.

Чтобы понять, как меняется организм человека со временем, эксперты следят за изменением активности генов, не связанной со структурой ДНК. Другими словами, для них важно влияние окружающей среды на особенности индивида.

За время эволюции изменился климат, образ жизни и строение тела человека. Ученые заметили, что коренные зубы неандертальцев имеют более длинные корневые стволы, чем у современных людей. Кроме того, зубы предков разрушались значительно медленнее.

Вероятно, это связано с рационом питания и физической активностью, что влияет на определенные белки. Именно они «включают» и «выключают» нужные и ненужные гены. Ученые наблюдают, как развиваются коренные зубы мышей без белка Ezh2, который отвечает за формирование корня.

Выяснилось, что только баланс белков Ezh2 и Arid1 способствует росту корней и крепких зубов, правильному примыканию к костям черепа. Причем не только у мышей, но и у людей. Конечная цель исследования — научиться выращивать полноценный зуб, хотя это сложный и трудоемкий процесс. Ученые уже разрабатывают способы регенерации корня зуба.