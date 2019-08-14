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Число умерших от рака в России продолжает расти 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат.
При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек. Вместе с тем это чуть меньше, чем год назад (на 0,7%).
Кроме того, в январе-июне этого года 381 человек умер от гриппа или ОРЗ, что на 35 человек меньше показателей прошлого года.
По данным Росстата, за отчетный период от ВИЧ скончались 9 920 россиян.
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.
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