Число умерших от рака в России продолжает расти

Число россиян, умерших от злокачественных новобразований, в первые шесть месяцев этого года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека, сообщает Росстат

При этом главной причиной смерти в России по-прежнему остаются заболевания сердечно-сосудистой системы — от них за полгода умерли 441 299 человек. Вместе с тем это чуть меньше, чем год назад (на 0,7%).

Кроме того, в январе-июне этого года 381 человек умер от гриппа или ОРЗ, что на 35 человек меньше показателей прошлого года.

По данным Росстата, за отчетный период от ВИЧ скончались 9 920 россиян.

Всего в России за полгода умерло 918 503 человек — на 3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.