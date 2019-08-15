Cонливость назвали признаком опасной болезни

Постоянное желание вздремнуть днем может являться одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма старческого слабоумия, которая ведет к полной утрате когнитивных навыков.

Новое исследование гласит, что в первую очередь у пациентов страдают клетки мозга, которые отвечают за состояние бодрствования, поэтому они постоянно испытывают сонливость.

Данный симптом медики заметили гораздо раньше. Но считалось, что люди с деменцией спят днем, так как ночью их мучает бессонница. Наблюдалась и обратная причинно-следственная связь: плохой сон ведет к ухудшению состояния здоровья.

Авторы новой научной работы выявили более прямой биологический путь между болезнью Альцгеймера и дневной сонливостью.

Они проанализировали мозг 13 людей с данной формой слабоумия и семи людей, которые болезнью Альцгеймера не страдали.

Особое внимание обратили на области, отвечающие за бодрствование: голубое пятно (locus coeruleus), латеральную гипоталамическую область и туберомамиллярное ядро.

Оказалось, что у пациентов с деменцией количество нейронов в данных областях было на 75% ниже, а уровень клубков тау-белка (явный признак болезни) значительно повышен.

Ученые сделали вывод, что на ранних стадиях заболевания разрушается не одно ядро, а вся мозговая «сеть», связанная с пробуждением и бодрствованием.

«Мозг не имеет возможности компенсировать потери, потому что все эти функционально связанные типы клеток разрушаются одновременно», — заявил ведущий автор исследования Джун О.

Ученые также обнаружили, что при других формах деменции (например, кортикобазальной дегенерации) даже при накоплении тау-белка нейроны, связанные с состоянием бодрствования, не страдают.

«Похоже, что сеть, способствующая пробуждению, особенно уязвима при болезни Альцгеймера. В будущих исследованиях мы постараемся определить, почему так происходит», — подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что для ранних стадий болезни также характерна потеря вкусового восприятия. Такой симптом может проявиться еще за пять-десять лет до официальной постановки диагноза.