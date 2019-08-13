Роботы начнут приглашать россиян на прием к врачу

В Сахалинской области на бесплатное медобследование местных жителей будут приглашать через специальную роботизированную систему по телефону. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В данном случае речь идет о голосовых роботах. Человек получает звонок с предложением конкретной даты, времени, с указанием медучреждения, в котором обслуживается. Накануне медицинского осмотра абоненту приходит СМС-уведомление, которое напоминает о визите в поликлинику», — цитирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Вячеслава Аленькова.

Отмечается, что если пациенту не подходит предложенная роботом запись, он может самостоятельно назначить дату и время приема по телефону горячей линии Минздрава области, позвонив по номеру «1-300».

«Мы призываем жителей области пройти такие медосмотры. Лучшее лечение — это обнаружение заболевания на ранней стадии», — напомнил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук . Как рассказала главный внештатный терапевт сахалинского минздрава Мила Тен, в свою очередь, отметила, что роботизированная система станет дополнительным инструментом для информирования местных жителей, практика встреч участковых терапевтов с пациентами все равно сохранится.