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Бывший заключенный 20 лет носил в животе зубную щетку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, из пищеварительной системы бывшего заключенного извлекли зубную щетку, которую он проглотил около двадцати лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
51-летний мужчина обратился к врачам с жалобой на боль в животе. Компьютерная томография показала, что в его желчном протоке застряло инородное тело. Специалисту удалось извлечь объект при помощи эндоскопа.
Предмет оказался старой зубной щеткой. За годы, проведенные в организме, она полностью почернела и лишилась щетинок. Ее длина составляла около 15 сантиметров.
Пациент рассказал, что 20 лет назад попал в тюрьму. Он использовал зубную щетку, чтобы покончить с собой, но попытка самоубийства закончилась неудачей. Мужчина остался жив и после завершения тюремного срока вышел на свободу с щеткой в животе.
В 2017 году сообщалось, что во Вьетнаме врачи извлекли из живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад. Предмет обнаружили во время ультразвукового обследования после дорожной аварии.
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