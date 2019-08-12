Бывший заключенный 20 лет носил в животе зубную щетку

В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, из пищеварительной системы бывшего заключенного извлекли зубную щетку, которую он проглотил около двадцати лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

51-летний мужчина обратился к врачам с жалобой на боль в животе. Компьютерная томография показала, что в его желчном протоке застряло инородное тело. Специалисту удалось извлечь объект при помощи эндоскопа.

Предмет оказался старой зубной щеткой. За годы, проведенные в организме, она полностью почернела и лишилась щетинок. Ее длина составляла около 15 сантиметров.

Пациент рассказал, что 20 лет назад попал в тюрьму. Он использовал зубную щетку, чтобы покончить с собой, но попытка самоубийства закончилась неудачей. Мужчина остался жив и после завершения тюремного срока вышел на свободу с щеткой в животе.

В 2017 году сообщалось, что во Вьетнаме врачи извлекли из живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад. Предмет обнаружили во время ультразвукового обследования после дорожной аварии.