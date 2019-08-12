Названы симптомы заражения паразитами

Медики рассказали, каким образом происходит заражение паразитами.

Специалисты напомнили, что вероятность заражения высока, когда люди контактируют с животными и употребляют в пищу немытые фрукты или овощи. Симптомы проявляются не сразу, и на них важно обратить внимание.

Кишечное расстройство, чувство тяжести и распирания внизу живота являются признаком интоксикации. Иммунитет может быть ослаблен: на сайте МедикФорум уточняется, что это происходит, чаще всего, при заражении глистами.

Насторожить должны аллергические реакции, особенно если ранее они не появлялись: зуд, сыпь. Также среди симптомов перечислены боли в мышцах и суставах, отеки. В подобных случаях специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.