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Врачи признали корвалол смертельно опасным 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
По словам врачей, корвалол может нанести серьезный урон здоровью. Медики обнаружили в составе препарата спирт и фенобарбитал, которые вызывают ряд побочных эффектов.
Согласно исследованию, уже после двух недель приема фенобарбитала развивается привыкание, а прежняя доза кажется недостаточной. Врачи подчеркивают, что передозировка этого вещества смертельно опасна, так как может наступить остановка дыхания.
Также медики отметили, что корвалол содержит этиловый эфир и едкий натр. Согласно описанию препарата, корвалол лечит заболевания сердца, однако врачи утверждают, что лекарство ухудшает сердечную деятельность. Об этом пишет News.ru.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в России зафиксируют наценку на лекарства. Эксперты полагают, что фиксированная наценка позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных препаратов. Так, аптеки больше не смогут ставить в приоритет продажу дорогих лекарств. Также специалисты отметили, что аптеки обяжут расставлять российские лекарства на полки витрин, а фармацевты должны будут рассказывать покупателям о дешевых аналогах препаратов.
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Новости , ФедералПресс
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