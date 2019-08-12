Врачи признали корвалол смертельно опасным

По словам врачей, корвалол может нанести серьезный урон здоровью. Медики обнаружили в составе препарата спирт и фенобарбитал, которые вызывают ряд побочных эффектов.

Согласно исследованию, уже после двух недель приема фенобарбитала развивается привыкание, а прежняя доза кажется недостаточной. Врачи подчеркивают, что передозировка этого вещества смертельно опасна, так как может наступить остановка дыхания.

Также медики отметили, что корвалол содержит этиловый эфир и едкий натр. Согласно описанию препарата, корвалол лечит заболевания сердца, однако врачи утверждают, что лекарство ухудшает сердечную деятельность. Об этом пишет News.ru.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в России зафиксируют наценку на лекарства. Эксперты полагают, что фиксированная наценка позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных препаратов. Так, аптеки больше не смогут ставить в приоритет продажу дорогих лекарств. Также специалисты отметили, что аптеки обяжут расставлять российские лекарства на полки витрин, а фармацевты должны будут рассказывать покупателям о дешевых аналогах препаратов.