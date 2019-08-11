Ученые назвали причину и возраст начала старения

Старение начинается с угасания активности. Как правило это происходит под сорок лет. Но в отдельных случаях старение может начаться и в 25 лет. Обэтом сообщает МedikForum.

Одним из первых признаков старения является снижение выработки миелина. Он защищает нервные клетки. После этого у человека начинают развиваться возрастные заболевания. Все это отражается на самочувствии и лице.

Формально приближение старости человек может почувствовать по боли в суставах и постоянной усталости. Обычто это происходит в 39 лет. Однако бывают случаи, когда первые признаки «готовности к пенсии» появляются в 25-летнем возрасте.

Помимо естественных причин, на старение организма влияют привычки человека. Нездоровый образ жизни и низкая физическая активность провоцируют необратимые процессы старения.