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Ученые назвали причину и возраст начала старения 

Аргументы Недели 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Старение начинается с угасания активности. Как правило это происходит под сорок лет. Но в отдельных случаях старение может начаться и в 25 лет. Обэтом сообщает МedikForum.
Одним из первых признаков старения является снижение выработки миелина. Он защищает нервные клетки. После этого у человека начинают развиваться возрастные заболевания. Все это отражается на самочувствии и лице.
Формально приближение старости человек может почувствовать по боли в суставах и постоянной усталости. Обычто это происходит в 39 лет. Однако бывают случаи, когда первые признаки «готовности к пенсии» появляются в 25-летнем возрасте.
Помимо естественных причин, на старение организма влияют привычки человека. Нездоровый образ жизни и низкая физическая активность провоцируют необратимые процессы старения.
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