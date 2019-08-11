Ученые рассказали о вреде и пользе кофе

Об этом сообщает Медикфорум.

Согласно результатам исследование, ежедневное потребление кофе повышает работоспособность мозга, поднимает настроение, улучшает память. Отмечается, что напиток также полезно пить перед спортивными тренировками, так как его бодрящий эффект увеличивает выносливость.

Помимо этого, натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа.

Исследователи также назвали ряд негативных последствий от потребление кофеина. Так, ежедневное употребления напитка повышает артериальное давления и уровень холестерина.

Помимо этого, из-за кофе могут развиться тревожные состояния, беспокойный сон и головная боль.