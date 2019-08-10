Россияне стали активнее покупать лекарства для потенции

В России продажи препаратов для потенции за последние пять лет увеличились на 60 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.

За первые шесть месяцев текущего года в стране продали 4,5 миллиона упаковок лекарств для лечения эректильной дисфункции. Это в 1,6 раза превышает аналогичные показатель за первое полугодие 2015 года, когда граждане купили 2,8 миллиона упаковок таких средств.

В пересчете на таблетки получается, что за шесть месяцев 2015-го было приобретено 12 миллионов таблеток, за которые россияне заплатили 3,7 миллиарда рублей, а за шесть месяцев этого года — 34,3 миллиона таблеток стоимостью 4,7 миллиарда рублей.

Средняя цена одной упаковки значительно снизилась благодаря появлению на рынке аналогов популярных препаратов, таких как «Виагра». Сейчас в государственном реестре лекарственных средств можно обнаружить десятки лекарств с силденафилом — действующим средством «Виагры». Самыми популярными препаратами оказались «Сиалис» от Eli Lilly и «Виагра» от Pfizer

В компании отмечают, что продажи биологически активных добавок против импотенции при этом снизились. С 2015 года они упали почти в три раза.

В 2016 году специалисты из центра кардиохирургии Университета Манчестера пришли к выводу, что препараты против мужской импотенции, в том числе «Виагра», оказались способны снизить риск сердечных заболеваний. Оказалось, что прием таблеток позволяет уменьшить аритмию, которая зачастую становится причиной смерти пациентов с сердечной недостаточностью.