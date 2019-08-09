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Эксперт рассказал, как дым от пожаров влияет на рак и болезни сердца 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
О том, как лесные пожары влияют на здоровье человека СМИ рассказал эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.
По его мнению, кратковременное вдыхание дыма не может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или раку, но способно вызвать раздражение слизистой или астму.
"Долговременный эффект от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако кратковременное увеличение вдыхаемой дозы, которое происходит в результате лесных пожаров, вряд ли будет иметь явный эффект на развитие рака или сердечно-сосудистых заболеваний", — объяснил специалист.
В ВОЗ отмечают, что смог от лесных пожаров содержит вещества, которые раздражают слизистую и могут спровоцировать астму.
Кроме того, дым приводит к высвобождению парниковых газов, а их долговременное вдыхание может привести к проблемам с дыханием, бронхитам и ограничению функционированию легких.
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Новости , ВОЗ
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