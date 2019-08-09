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Выяснилось, какую группу крови предпочитают комары 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Стало ясно, какую группу крови больше всего любят комары. Такое исследование провели ученые из Сибирского государственного медицинского университета.
По мнению экспертов, комары чаще всего выбирают "жертв" с I группой крови. Оказалось, таких людей кусают в два раза чаще, чем обладателей II группы крови.
При этом, комары могут сделать свой выбор, основываясь и на температуре тела человека, активном кровообращении на поверхности кожи, уровне метаболизма и запахе.
«Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — отметили специалисты.
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