Выяснилось, какую группу крови предпочитают комары 

Стало ясно, какую группу крови больше всего любят комары. Такое исследование провели ученые из Сибирского государственного медицинского университета.
По мнению экспертов, комары чаще всего выбирают "жертв" с I группой крови. Оказалось, таких людей кусают в два раза чаще, чем обладателей II группы крови.
При этом, комары могут сделать свой выбор, основываясь и на температуре тела человека, активном кровообращении на поверхности кожи, уровне метаболизма и запахе.
«Комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — отметили специалисты.