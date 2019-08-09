Неизвестная болезнь раздула живот мальчика до огромных размеров

У парня из индийского города Музаффарпур раздулся живот до аномальных размеров. Об этом он рассказал таблоиду Daily Mail.

Так, 19-летний Суджит Кумар впервые пожаловался на вздутие живота 12 лет назад. Однако врачи не нашли причину вздутия, а с годами его живот становился все больше.

Медики теряются в догадках и не находят у индийца никаких симптомов вроде рвоты, диареи или кислотного рефлюкса. Врачам удается лишь на недолгий промежуток времени уменьшить боли парня с помощью лекарств.

Было решено отправить индийца в Нью-Дели на эндоскопию (обследование внутренних органов). Однако у семьи нет средств на поездку.

Выросший живот мешает Суджиту нормально жить и заниматься спортом. В городе его внешность часто вызывает удивление и насмешки. Однако парень все же смог найти себе работу по душе.