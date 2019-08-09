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Загадочная болезнь заставила живот парня постоянно расти 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель индийского города Музаффарпур, штат Бихар, рассказал о загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров. Его историю приводит таблоид Daily Mail.
19-летний Суджит Кумар (Sujit Kumar) пожаловался на вздутие живота в семь лет. Ребенка водили по больницам, однако врачи не смогли найти причину его заболевания. Индиец утверждает, что с каждым годом его живот все больше вздувается, а доктора продолжают теряться в догадках.
Помимо вздутия у Кумара не обнаружили распространенных симптомов, таких как диарея, рвота или кислотный рефлюкс — выброс содержимого желудка в пищевод. Медикам удается лишь на короткое время уменьшить боли пациента с помощью препаратов. Парня направили на эндоскопию (медицинское обследование внутренних органов — прим. «Ленты.ру») в столицу Индии, Нью-Дели, но у семьи нет денег на поездку.
По словам родных, болезнь Кумара заметно осложняет его жизнь. Из-за раздутого живота индиец не может заниматься спортом, его аномальная внешность вызывает насмешки и издевки со стороны сверстников.
Несмотря на свое состояние, парень смог устроиться механиком. «Обожаю ходить на работу. Я устроился на велосипедный завод около года назад, — говорит Кумар. — Никто из моих коллег не смеется надо мной, здесь меня уважают».
В июне сообщалось, что в Таиланде женщина лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров. Доктора не могут предложить ей какое-либо лечение. Они лишь убедились, что у пациентки нет рака.
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Новости , Lenta.ru
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