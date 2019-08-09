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Врач назвал семь признаков развития рака 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева" Сергей Абашин назвал семь симптомов развития рака. Об этом сообщает журнал "Профиль".
По его словам, нужно запомнить семь симптомов, при обнаружении которых стоит обеспокоиться.
Необходимо обратить внимание на любое необычное кровотечение или выделение. Кроме того, опасными могут быть уплотнения или утолщения на теле. Особенно это касается молочной железы.
Также стоит насторожиться, если долго не заживает любая язва.
Признаком развития рака могут стать нарушение работы кишечника и/или мочевого пузыря, а также расстройство пищеварения или затруднения при глотании.
Охриплость, голова или длительный кашель тоже стоят в ряде опасных факторов развития онкологии.
Кроме того, любые заметные изменения в бородавке или родинке должны вызывать опасения.
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