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Врачи из Красногорска вернули зрение ветерану 

Рамблер 48 минут назад
Василию Васильевичу Бородовскому 90 лет. Несколько лет назад ему поставили диагноз — катаракта. Чуть позже ветеран полностью потерял зрение. Тогда врачи Красногорской городской больницы пошли на сложную операцию — катаракту удалили, а вместо нее вставили импланты. Зрение к Василию Васильевичу начало возвращаться практически сразу после операции, которую провели в июле. Пациент сразу обратил внимание на то, что в его дворе появилась новая кошка, а соседи сменили занавески. Сейчас Василий Васильевич может самостоятельно читать новости про свой любимый "Спартак" и уже в курсе, что к "красно-белым" перешел бывший чемпион мира Андре Шюррле.
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