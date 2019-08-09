Врачи из Красногорска вернули зрение ветерану

Василию Васильевичу Бородовскому 90 лет. Несколько лет назад ему поставили диагноз — катаракта. Чуть позже ветеран полностью потерял зрение. Тогда врачи Красногорской городской больницы пошли на сложную операцию — катаракту удалили, а вместо нее вставили импланты. Зрение к Василию Васильевичу начало возвращаться практически сразу после операции, которую провели в июле. Пациент сразу обратил внимание на то, что в его дворе появилась новая кошка, а соседи сменили занавески. Сейчас Василий Васильевич может самостоятельно читать новости про свой любимый "Спартак" и уже в курсе, что к "красно-белым" перешел бывший чемпион мира Андре Шюррле.