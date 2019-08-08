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Назван способ снижения давления без таблеток 

Аргументы Недели 34 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Об этом рассказывается в материале, опубликованном в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс med8.ru, при появлении первых симптомов гипертонии необходимо принять душ. Вода должна быть в меру горячей. После пяти минут, проведенных под душем, давление должно нормализоваться.
Данный способ борьбы с гипертонией является одним из самых эффективных, говорится в процитированной публикации. При этом отмечается, что брать его на вооружение следует только после консультации с врачом.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали сигналы организма, предупреждающие о скором инфаркте миокарда.
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