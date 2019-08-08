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Стало известно, как обезопасить глаза от экранов 

Вести Подмосковья + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
На ваше зрение могут крайне негативно влиять различные факторы современной жизни. В день офтальмолога врачи дали советы, как их минимизировать. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
После каждого часа взаимодействие с монитором компьютера нужно отдыхать хотя бы 5-10 минут. При падении остроты зрения, «искривления» предметов, болей в глазах нужно обратиться ко врачу и не медлить. Лучшей защитой от преждевременной потери зрения является своевременная диагностика. Также необходимо соблюдать здоровый режим сна, употреблять в пищу рыбу, например, скумбрию, и насыщать рацион витаминами, фруктами и овощами.
Следить за зрением необходимо не только в случае его ухудшения, но и всю жизнь. Уже годовалого ребенка пора впервые показать офтальмологу. Затем, при хорошем зрении, специалистов нужно посещать в три года, перед школой и в подростковом возрасте. После 40 лет посещать врачей необходимо ежегодно.
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Новости , Минздрав РФ
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