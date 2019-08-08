Врачи рассказали, как сохранить зрение на долгие годы

Офтальмолог Игорь Азнаурян дал рекомендации людям, а также рассказал, как сохранить зрение на долгие годы. По мнению врача, в рацион стоит включить побольше зелени, фруктов, овощей, мяса и рыбы.

"В современном мире питание на зрение не влияет при условии, что вы придерживаетесь здорового образа жизни. Как и во всех случаях, не стоит увлекаться фастфудом, снеками", — отметил врач. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Для тех, кто проводит много времени за компьютером, врач дал следующие рекомендации: "Нужно просто каждые 30–40 минут отходить от компьютера, закрывать глаза и представлять черный цвет".

Также, как сообщает портал "Дни24", врачи рассказали, как сохранить зрение после 50 лет и замедлить необратимые возрастные изменения. Также эксперты предупредили об опасности макулярной дистрофии и важности ее своевременной диагностики.