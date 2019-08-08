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Девушка перепутала рак с беременностью и погибла 

Рамблер 1 час назад
Фото: @byeblaa
У 24-летней девушки начал увеличиваться в размерах живот, она решила, что беременна, обрадовала новостью свою маму, но судьба распорядилась иначе. Об этом пишет издание WalesOnline.
Баиба Краупса (Baiba Kraupsa) приехала в Великобританию из Латвии, здесь она училась и работала, но не забывала общаться с мамой Иветой. Как только девушка заподозрила у себя беременность, она сразу же поделилась новостью с мамой, которая начала готовиться к рождению малыша. Но на первом же УЗИ выяснилось, что живот стал увеличиваться вовсе не из-за растущего малыша внутри, у 24-летней обнаружили агрессивную форму рака. Врачи приложили все усилия, но спасти девушку не удалось.
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