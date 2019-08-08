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Тяжелая музыка оказалась полезна для здоровья 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Хэви-метал благоприятно воздействует на психическое здоровье человека. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, сообщает Neuroscience News.
Доктор Ник Перхам проанализировал соответствующие исследования своих коллег. Оказалось, что любители тяжелой музыки гораздо более социально адаптированы, чувствуют себя счастливее и открыты для новых впечатлений. Кроме того, у тех, кто слушает хэви-метал, более развито критическое мышление.
По словам специалиста, пользу от хэви-метала получают только те, кому такой музыкальный жанр по душе.
Бытует мнение, что тяжелая музыка зачастую побуждает людей, особенно подростков, к насилию. Однако ряд экспертов с этим не согласны. Например, в Австралии есть специальность «География хэви-метала».
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