Как дым от пожаров влияет на рак и болезни сердца

В ВОЗ рассказали, как дым от лесных пожаров влияет на рак и болезни сердца

Кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболеваний, но может вызывать астму и раздражение слизистой, заявил РИА Новости эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.

"Долговременный эффект (для здоровья — ред.) от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако кратковременное увеличение вдыхаемой дозы, которое происходит в результате лесных пожаров, вряд ли будет иметь явный эффект на развитие рака или сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал эксперт.

По данным ВОЗ, смог от лесных пожаров содержит значительное количество частиц, которые раздражают дыхательную систему и слизистую, что может привести к развитию астмы. Дым от лесных пожаров также приводит к высвобождению парниковых газов, а их долговременное вдыхание, согласно проведенным исследованиям, может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, это может привести к ограничению функционирования легких, проблемам с дыханием, бронхитам, астме и преждевременной смерти.