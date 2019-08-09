Как дым от пожаров влияет на рак и болезни сердца

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В ВОЗ рассказали, как дым от лесных пожаров влияет на рак и болезни сердца 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию рака или сердечно-сосудистых заболеваний, но может вызывать астму и раздражение слизистой, заявил РИА Новости эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.
"Долговременный эффект (для здоровья — ред.) от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако кратковременное увеличение вдыхаемой дозы, которое происходит в результате лесных пожаров, вряд ли будет иметь явный эффект на развитие рака или сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал эксперт.
По данным ВОЗ, смог от лесных пожаров содержит значительное количество частиц, которые раздражают дыхательную систему и слизистую, что может привести к развитию астмы. Дым от лесных пожаров также приводит к высвобождению парниковых газов, а их долговременное вдыхание, согласно проведенным исследованиям, может привести к различным проблемам со здоровьем. В частности, это может привести к ограничению функционирования легких, проблемам с дыханием, бронхитам, астме и преждевременной смерти.
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