Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жертвами смертельного вируса стали сотни детей 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Более 500 детей скончались от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), за время последней вспышки заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные организации Save the Children.
По ее информации, за полгода эпидемии — с 1 августа 2018-го по февраль 2019 года — от вируса скончались немногим менее 100 детей. Однако за следующие полгода эта цифра выросла в четыре раза, и к настоящему времени жертвами стали уже более 500 несовершеннолетних. «Распространение вируса ускорилось, а не замедлилось, и прямо на наших глазах разворачивается плохой сценарий», — заявила директор отделения организации в ДРК.
В настоящее время власти страны пытаются сдерживать распространение заболевания, к борьбе также подключилась Руанда: страны ограничивают пересечение границы без серьезных на то причин. В странах также советуют отказаться от пожимания рук. При этом многие жители просто-напросто не верят в реальность вируса и предпочитают не обращаться за помощью при недомогании, заражая окружающих, отмечает The Independent.
Ранее в июле вспышку БВВЭ признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Эта классификация была присвоена после того, как в течение недели болезнь распространилась в Гоме (ДРК) — городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой.
БВВЭ — редкое заболевание, лекарства от которого нет. Крупная эпидемия болезни произошла в 2014 году в Западной Африке, случаи заражения также фиксировались в США и Испании. Жертвами эпидемии, утихшей к декабрю 2015 года, стали более 11 тысяч человек.
Последние новости
Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников Начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева Пакистан пошел против Индии из-за Кашмира
Комментарии1
Новости , The Independent
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как измерить давление, чтобы определить болезнь
Девушке дали средство для мытья посуды вместо сока
Чем молочка опасна для здоровья на самом деле28
Женщина посетила салон и подхватила инфекцию1
У мужчины остановилось сердце из-за опухшего языка3
Видео
02:50
Опасно ли излучение от компьютера на самом деле
Наука
03:33
Как справиться с гипертонией
Народная медицина
07:53
Названы продукты, вызывающие язву желудка
ЗОЖ
04:24
Что нельзя есть гипертоникам
ЗОЖ
04:36
Какие бананы безопасны на самом деле
ЗОЖ
01:43
В России подорожали валидол и корвалол
Болезни и лекарства
03:19
Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки
Наука
03:13
О каких болезнях предупреждает шум в ушах
Наука
09:23
Назван сильнейший пищевой аллерген
Наука
04:48
В чем польза подорожника
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение