Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У мужчины остановилось сердце из-за опухшего языка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Японии мужчина попал в больницу из-за аномально раздувшегося языка. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал American Journal of Case Reports, из-за отека пациент не мог дышать.
Пожелавший остаться неизвестным пациент обратился в больницу города Цу, префектура Миэ, с жалобами на распухший язык, который мешал ему дышать и говорить. Его жена обратила внимание на то, что язык почернел. Доктора пришли к выводу, что причиной недуга стала гемофилия — заболевание, при котором нарушено свертывание крови. Из-за этого небольшое повреждение языка привело к тому, что он распух.
«Его язык ужасно раздулся, был темно-фиолетовым и не помещался во рту», — рассказал лечащий врач мужчины Юки Кагеяма.
Медики дали пациенту лекарства для свертываемости крови, однако язык продолжал увеличиваться. Японец стал задыхаться, и его направили в реанимацию. Врачи попытались подключить его к автомату искусственной вентиляции легких, но пока они пытались вставить трубку в рот, мужчина перестал дышать, а его сердце остановилось. Доктора смогли вновь запустить его сердце и вставили дыхательную трубку ему в горло, проделав в шее отверстие.
В итоге пациент провел неделю в реанимации и два месяца в больнице. Когда его выписали, он полностью выздоровел.
Последние новости
Начался штурм резиденции Алмазбека Атамбаева Пакистан пошел против Индии из-за Кашмира Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Комментарии
Новости , Daily Mail
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жертвами смертельного вируса стали сотни детей
Как измерить давление, чтобы определить болезнь
Девушке дали средство для мытья посуды вместо сока
Чем молочка опасна для здоровья на самом деле28
Женщина посетила салон и подхватила инфекцию1
Видео
02:50
Опасно ли излучение от компьютера на самом деле
Наука
03:33
Как справиться с гипертонией
Народная медицина
07:53
Названы продукты, вызывающие язву желудка
ЗОЖ
04:24
Что нельзя есть гипертоникам
ЗОЖ
04:36
Какие бананы безопасны на самом деле
ЗОЖ
01:43
В России подорожали валидол и корвалол
Болезни и лекарства
03:19
Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки
Наука
03:13
О каких болезнях предупреждает шум в ушах
Наука
09:23
Назван сильнейший пищевой аллерген
Наука
04:48
В чем польза подорожника
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение