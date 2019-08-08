Врачи предупредили об опасности жира на животе

Исследователи из Университета Суррея в Англии установили смертельную опасность висцерального — глубинного жира в организме. Он приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Накопление жира в области живота обыкновенно сопровождается отложением жира вокруг жизненно важных органов. Так жировая ткань опутывает печень, поджелудочную железу и сердце.

Также избыток висцерального жира нарушает обмен веществ. Это приводит к измененному отклику организма на гормоны, в том числе инсулин, что и приводит к развитию диабета.

По словам автора исследований Брюса Гриффина, зачастую сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а также болезни, связанные с ожирением, в во многих случаях объясняется накоплением висцерального и «внематочного» жира. Исследователи рекомендуют использовать простые и легкодоступные средства для измерения внутреннего жира. Часть из них приобретаются в аптеках за небольшие деньги, пишут Nation News.