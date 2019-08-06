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Врачи вместо операции сделали мужчине обрезание 

Вести.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Англичанину вместо операции на мочевом пузыре по ошибке сделали обрезание. Данный инцидент случился в одной из больниц города Лестер. В итоге мужчина за медицинскую ошибку смог получить компенсацию в размере двадцати тысяч фунтов (порядка 1,5 миллиона рублей).
Как рассказывает BBC, нелепая ситуация произошла летом 2018 года. Англичанин Терри Брэзьер приехал в больницу, где по плану ему должны были вколоть инъекцию ботокса в мочевой пузырь. Подобные уколы необходимы для того, чтобы вызвать частичный паралич мышц органа при ряде заболеваний.
После процедуры врачи сказали мужчине: "Извините, но мы сделали вам обрезание". Как отмечает Терри Брэзьер, о случившемся ему сообщили не сразу, а только спустя два часа после операции. Англичанин отмечает, что он был ошарашен и не мог поверить в то, что ему сказали. Во время операции он сам ничего не понял, поскольку беседовал с санитарками и не заметил, как ему сделали совсем другую процедуру.
По данным сайта Local Democracy Reporting Service, в данной больнице только за 2018 год было допущено восемь ошибок.
Англичанин решил обратиться в суд. В ситуации, случившейся с ним, он увидел "нечто забавное". При этом Брэзьер подчеркнул, что с кем-нибудь могло случиться что-нибудь и похуже, например, ампутация не той части тела.
Главный врач больницы Эндрю Фурлонг прокомментировал инцидент. По его словам, медики очень серьезно подходят к подобным ситуациям. Было проведено тщательное расследование, которое позволило извлечь уроки и сделать все возможное, чтобы подобные казусы впредь не повторялись. "Хотя деньги не смогут исправить случившееся, мы надеемся, что эта сумма станет некоей компенсацией", — отметили в больнице.
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