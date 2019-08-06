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Убившая себя 16-летняя девушка спасла жизни шести человек 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
В британском городе Кардифф шести пациентам пересадили органы девушки, которая покончила с собой. Об этом сообщает сайт Wales Online.
По словам матери, перед самоубийством 16-летняя Скай Льюис (Sky Lewis) страдала от депрессии. «Со стороны всегда казалось, что она счастлива, но я знала, что что-то происходит, — говорит женщина. — Она не говорила мне, потому что не хотела меня волновать».
Когда Скай было 10 лет, она узнала про донорство органов и решила, что в случае смерти пожертвует органы нуждающимся. «Я горжусь ей. Она всегда думала о других, — говорит мать девушки. — Скай больше нет, но ее жизнь продолжается в по меньшей мере шести людях».
В 2017 году умирающая 13-летняя девочка из Великобритании пожертвовала органы и спасла жизни восьмерым. Ее сердце, тонкую кишку, поджелудочную железу и легкие пересадили четырем больным. Печень была разделена на части, которые были трансплантированы двум пациентам. Почки девочки спасли жизнь еще двум нуждающимся.
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