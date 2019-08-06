Почему в столицах много психически больных людей

Сaнкт-Петербург и Москвa назвали лидерaми по количеству пaциентов с психическими рaсстройствaми. Об этом говорит рейтинг, состaвленный RT нa основе дaнных Минздрaвa зa 2018 год.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, что в этом исследовании не звучит, кто ставил диагнозы: психиатры или врачи общей практики, которые на сегодня диагностируют сплошь и рядом легкие психические расстройства. Об этом пигет НСН.

"Питер, Москва, Казань — регионы с традиционно высоким уровнем включенности людей относительно страны в целом в происходящее вокруг и высоким уровнем медицины. В этих городах традиционно высокий уровень стрессогенности, психологической нагрузки на жителей", — отметил врач.

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что у беспокойных отцов чаще рождаются непослушные дети. По мнению экспертов, во время беременности жен такие супруги подвергают партнерш излишнему стрессу, пишет портал "Актуальные новости".