Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в столицах много психически больных людей 

Аргументы Недели 6 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Сaнкт-Петербург и Москвa назвали лидерaми по количеству пaциентов с психическими рaсстройствaми. Об этом говорит рейтинг, состaвленный RT нa основе дaнных Минздрaвa зa 2018 год.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал, что в этом исследовании не звучит, кто ставил диагнозы: психиатры или врачи общей практики, которые на сегодня диагностируют сплошь и рядом легкие психические расстройства. Об этом пигет НСН.
"Питер, Москва, Казань — регионы с традиционно высоким уровнем включенности людей относительно страны в целом в происходящее вокруг и высоким уровнем медицины. В этих городах традиционно высокий уровень стрессогенности, психологической нагрузки на жителей", — отметил врач.
Ученые из Кембриджского университета пришли к выводу, что у беспокойных отцов чаще рождаются непослушные дети. По мнению экспертов, во время беременности жен такие супруги подвергают партнерш излишнему стрессу, пишет портал "Актуальные новости".
Аргументы Недели: последние новости
Бывший врач реаниматолог-анестезиолог предстанет пред судом в Анапе Когда кишка тонка Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака
Комментарии1
Новости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ затормозить старение мозга
Слепота, рак и еще 7 причин есть меньше соли2
В России подорожали валидол и корвалол43
Врачи вместо операции сделали мужчине обрезание9
Как избавиться от головной боли без лекарств
Видео
04:24
Что нельзя есть гипертоникам
ЗОЖ
04:36
Какие бананы безопасны на самом деле
ЗОЖ
01:43
В России подорожали валидол и корвалол
Болезни и лекарства
03:19
Эксперты выяснили, опасны ли сотовые вышки
Наука
03:13
О каких болезнях предупреждает шум в ушах
Наука
09:23
Назван сильнейший пищевой аллерген
Наука
04:48
В чем польза подорожника
Народная медицина
03:56
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»
Новости
00:57
Врач предрек россиянам проблемы из-за погоды
Новости
10:45
Можно ли заболеть раком после флюорографии
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение