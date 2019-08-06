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В США раскрыли тайну «человека-вампира» 

ТК «Звезда» + ещё 3 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Личность умершего около 200 лет назад «вампира» ученые установили по ДНК.
Ученым из США удалось установить, кому принадлежали останки «вампира», которые обнаружили в одном из захоронений начала девятнадцатого века в Новой Англии.
Им оказался Джон Барбер, который был фермером, и, судя по особенностям костей, страдал от артрита. Исследователи выяснили, что умер он от туберкулеза, пишет портал Science Alert.
А в Новой Англии в то время больных этим заболеванием причисляли к «вампирам». Чтобы наверняка его умертвить, тело эксгумировали, извлекали из него сердце и сжигали.
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