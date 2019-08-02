Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться

Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

Так, купание может стать опасным для людей с сахарным диабетом, эпилепсией, заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Эксперты отмечают, что при купании учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, органы и ткани потребляют больше кислорода и сужаются стенки сосудов.

Кроме того, большую опасность для жизни представляет купание для людей в алкогольном опьянении.

«Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестает ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется», — отметили в ведомстве.

Американские ученые ранее предположили, что морская вода меняет микробиом кожи и может заметно ослабить иммунитет.