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Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться 

Рамблер 6 часов назад
Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.
Так, купание может стать опасным для людей с сахарным диабетом, эпилепсией, заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Эксперты отмечают, что при купании учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, органы и ткани потребляют больше кислорода и сужаются стенки сосудов.
Кроме того, большую опасность для жизни представляет купание для людей в алкогольном опьянении.
«Под воздействием алкоголя начинают преобладать процессы торможения, больной перестает ощущать опасность, инстинкт самосохранения подавляется», — отметили в ведомстве.
Американские ученые ранее предположили, что морская вода меняет микробиом кожи и может заметно ослабить иммунитет.
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