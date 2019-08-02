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Мужчина пережил клиническую смерть и все рассказал 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель штата Техас в США рассказал, как пережил клиническую смерть в возрасте 17 лет. Его рассказ приводит издание Daily Express.
Мужчина по имени Дуглас рассказал, что, будучи юношей, страдал бессонницей и при этом выпивал. Однажды врачи прописали ему сильнодействующие препараты, не совместимые с алкоголем. В результате, выпив таблетки, организм Дугласа не выдержал, и у него на несколько минут остановилось сердце. Однако медикам удалось его реанимировать.
По словам мужчины, за это время перед его глазами промелькнула вся жизнь, а после этого он увидел перед собой тоннель с ярким светом в конце, который притягивал его.
При этом он рассказал, что видел свое тело, лежащее на полу, в то время как тоннель увлекал его. Кроме того, он почувствовал внутреннее спокойствие.
Дуглас добавил, что в конце тоннеля он встретил образ Иисуса Христа, который сказал ему измениться, чтобы "пройти сюда". В ответ мужчина не пожелал уходить, однако образ сказал, что "его время еще не пришло", и попросил рассказать людям о себе.
После этого, по словам Дугласа, он вернулся обратно в свое тело. Мужчина также рассказал, что этот случай заставил его стать глубоко религиозным человеком.
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Новости , Иисус Христос
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