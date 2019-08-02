Малышева поделилась историей своего спасения от рака 

Три года назад Малышеву спасли от рака. Специалист удалил телеведущей полип кишечника во время колоноскопии. Процедуру заслуженный врач России призвала проводить всех жителей страны.
Предраковый полип образовался у Елены Малышевой в толстом кишечнике. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.
«С тех пор один раз в три года я прохожу гастро— и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — заметила ведущая программы «Жить здорово!».
Малышева напомнила, что у рака нет симптомов, а если они появились — «процесс зашел очень далеко». Она призвала россиян внимательнее относиться к своему здоровью.
«Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет», — подчеркнула телеведущая.
По словам Малышевой, в пищеводе врач тогда обнаружил эрозию и назначил своей пациентке соответствующее лечение. Лекарства она пьет каждый день.