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Малышева поделилась историей своего спасения от рака 

360tv.ru + ещё 15 7 часов назад
Фото: express-novosti.ru
Три года назад Малышеву спасли от рака. Специалист удалил телеведущей полип кишечника во время колоноскопии. Процедуру заслуженный врач России призвала проводить всех жителей страны.
Предраковый полип образовался у Елены Малышевой в толстом кишечнике. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.
«С тех пор один раз в три года я прохожу гастро— и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — заметила ведущая программы «Жить здорово!».
Малышева напомнила, что у рака нет симптомов, а если они появились — «процесс зашел очень далеко». Она призвала россиян внимательнее относиться к своему здоровью.
«Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет», — подчеркнула телеведущая.
По словам Малышевой, в пищеводе врач тогда обнаружил эрозию и назначил своей пациентке соответствующее лечение. Лекарства она пьет каждый день.
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