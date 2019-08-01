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Врач предрек россиянам проблемы со здоровьем из-за погоды 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Иммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что у россиян могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, которая ожидается в августе, передает URA.RU.
Он пояснил, что с ухудшением самочувствия могут столкнуться в первую очередь пожилые россияне и люди с хроническими заболеваниями.
Щепеляев добавил, что резкие перепады погоды всегда сказываются на человеке. Также, по его словам, недомогание почувствуют те, кто плохо следит за здоровьем.
Ранее сообщалось, что на севере Южного округа и в Центральном федеральном округе в начале августе температура будет холоднее, чем обычно.
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