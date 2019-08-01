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Во рту семилетнего ребенка нашли 526 лишних зубов 

Рамблер 1 час назад
В Индии врач провела операцию по удалению 526 лишних зубов у семилетнего мальчика. Об этом сообщается издание The New Indian Express.
Ребенок пожаловался на растущую во рту опухоль, после чего ему сделали рентген и нашли нарост с множеством мелких рудиментарных зубов. Было принято решение удалить новообразование.
TNIE Videos / YouTube
Операцию провели под общим наркозом, она длилась полтора часа и прошла без осложнений.
Врачи подчеркнули, что мальчику была вовремя оказана помощь, поэтому дополнительная операция по восстановлению челюсти ему не потребуется.
В общей сложности на наросте было 526 мелких зубов. Теперь же у мальчика 21 зуб, как и полагается детям его возраста.
Пока неизвестно, из-за чего возникло такое отклонение от нормы. Специалисты полагают, что на появление нарост во рту мальчика могла повлиять генетика или окружающая среда.
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