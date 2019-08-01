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Четырехлетняя россиянка умерла в машине скорой помощи в свой день рождения 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Приморском крае по дороге из поселка Ярославский в районный центр Хороль в машине скорой помощи умерла 4-летняя девочка, Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщило издание Prima Media со ссылкой на мать ребенка Ксению.
По словам женщины, девочка умерла 22 июля, в день своего рождения. В тот день она собиралась в садик, но пожаловалась на головную боль. У нее также была температура. Позднее девочке стало хуже, и ее отвезли в больницу, где поставили капельницу и взяли анализы. Однако вместо госпитализации ей предложили побыть в дневном стационаре. Во время капельницы девочка жаловалась на боль в голове и ногах.
Дома после больницы девочке стало еще хуже, она тяжело дышала, а тело покрылось сыпью. Родители сами доехали до скорой помощи, но врачи не поставили укол, «так как доктора хотели посмотреть, что за сыпь». В машине скорой с ребенком был супруг Ксении, он заметил, что дочери плохо, раньше врачей. Девочку пытались реанимировать около 10-20 минут, но это не помогло.
Отец ребенка уверен, что работники скорой помощи не смогли оказать необходимую помощь. Он утверждает, что все реанимационное оборудование рассчитано на взрослых людей, а фельдшеры не смогли даже поставить укол адреналина.
Согласно предварительному свидетельству о смерти, причина смерти девочки — не уточненная менингококковая инфекция. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы через 1-1,5 месяца. Ксения заявила, что хочет добиться возбуждения уголовного дела.
В департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, у девочки произошло молниеносное течение бактериально-вирусной инфекции, которая привела к полиорганной недостаточности. Восьми людям, которые контактировали с ней, поставили прививки и назначили антибактериальную терапию. Папа и бабушка девочки отказались вакцинироваться.
Ранее в Черкесске больного мужчину весом 300 килограммов, находившегося в коме, эвакуировали из квартиры с помощью автокрана и вышки. Спасателям пришлось разобрать для этого окно. В больнице мужчина умер.
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Новости , СКР , ИТАР-ТАСС
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