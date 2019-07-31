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Смертельный вирус нашли в США 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: depositphotos
О распространении в Соединенных Штатах редкого вируса восточного конского энцефалита сообщило Министерство здравоохранения США. Об этом пишет издание Science Alert.
Сообщается, что инфекцию обнаружили в штате Флорида.
При этом данный вирус встречается в лесах Южной Америки.
Отмечается, что перемещению инфекции на север помогло глобальное потепление.
Как известно, переносчиком опасного заболевания является комар. При укусе зараженного насекомого начинается воспаление головного мозга, и человек может умереть.
Уточняется, что в штате Флорида вирус нашли у цыплят.
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