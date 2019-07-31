Смертельный вирус нашли в США

О распространении в Соединенных Штатах редкого вируса восточного конского энцефалита сообщило Министерство здравоохранения США. Об этом пишет издание Science Alert.

Сообщается, что инфекцию обнаружили в штате Флорида.

При этом данный вирус встречается в лесах Южной Америки.

Отмечается, что перемещению инфекции на север помогло глобальное потепление.

Как известно, переносчиком опасного заболевания является комар. При укусе зараженного насекомого начинается воспаление головного мозга, и человек может умереть.

Уточняется, что в штате Флорида вирус нашли у цыплят.