Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые предупредили об опасной эпидемии 

Рамблер 1 час назад
Специалисты предупреждают о новой опасности. По словам экспертов, все дело в том, что опасные бактерии и вирусы постоянно меняются и приспосабливаются даже к самым мощным препаратам, направленным против них. В таких условиях распространение болезней может выйти из-под контроля, а человечество столкнется с масштабной эпидемией.
Специалисты считают, что способность выживать бактерии и вирусы приобрели в больницах и на фермах, где с ними сильнее всего борются. В числе четырех самых опасных супербактерий ученые назвали возбудителя пневмонии. Также эксперты отметили, что за десять лет в Европе увеличилось число смертей из-за воспаления легких. Об этом сообщает портал "Утро.ру".
Новости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рак легких на ранней стадии: главные симптомы
Как пластиковая посуда вредит здоровью1
Как быстро вылечить простуду на губах
Искусственные клетки смогут вылечить рак
Препараты, помогающие избавиться от изжоги
Видео
05:14
Почему глазированные сырки опасны для здоровья
Болезни и лекарства
02:56
Что нужно делать гипертоникам каждый день
ЗОЖ
00:30
Врачи достали из пациентки 1,5 кг украшений
Новости
03:24
Эффективное средство против отечности рук и ног
Народная медицина
00:59
Врачи рассказали об опасности активированного угля
Болезни и лекарства
01:59
Чем питаться, чтобы не кормить рак
Болезни и лекарства
01:20
О чем говорят трясущиеся после спиртного руки
ЗОЖ
04:34
Как помочь себе при солнечном ожоге
ЗОЖ
01:01
Найдено эффективное лекарство от рака 4 стадии
Болезни и лекарства
02:31
Москвичек от беременности избавляла экономист
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение