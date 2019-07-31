Ученые предупредили об опасной эпидемии

Специалисты предупреждают о новой опасности. По словам экспертов, все дело в том, что опасные бактерии и вирусы постоянно меняются и приспосабливаются даже к самым мощным препаратам, направленным против них. В таких условиях распространение болезней может выйти из-под контроля, а человечество столкнется с масштабной эпидемией.

Специалисты считают, что способность выживать бактерии и вирусы приобрели в больницах и на фермах, где с ними сильнее всего борются. В числе четырех самых опасных супербактерий ученые назвали возбудителя пневмонии. Также эксперты отметили, что за десять лет в Европе увеличилось число смертей из-за воспаления легких. Об этом сообщает портал "Утро.ру".