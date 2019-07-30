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Врачи достали из пациентки 1,5 кг украшений 

Anews 4 часа назад
Daily Mail рассказывает, как врачи одной из больниц в Западной Бенгалии обнаружили в желудке пациентки весьма необычную и шокирующую находку.
В больницу поступила молодая девушка в совершенно истощенном состоянии и с обильной рвотой после любого приема пищи. Доктора готовились к худшему, когда приступали к оперированию 26-летней пациентки.
Но каково же было удивление хирургов, когда они увидели содержимое желудка девушки. Это был будто пиратский клад с сокровищами.
Им пришлось доставать из желудка девушки многочисленные цепочки, монеты, кулоны, сережки, кольца для носа и даже ключи и циферблаты. Общий вес драгоценностей составил целых полтора килограмма, а стоимость их была оценена на сумму более 67 тыс. долларов.
В основном изделия были медные и бронзовые, но было и несколько дорогостоящих золотых украшений. Мама девушки сообщила, что в доме годами пропадают драгоценности, но никто и предположить не мог, кто этот загадочный вор.
Лишь однажды они заподозрили девушку в краже — это было в магазине брата, но тогда она не призналась ни в чем и лишь плакала навзрыд.
Вся процедура по извлечению украшений заняла чуть более часа, но до операции приходилось еще и стабилизировать самочувствие больной, потому что она была настолько истощена, что не смогла бы перенести хирургического вмешательства.
Ей сделали несколько переливаний крови, провели несколько анализов, и лишь затем врачи смогли приступить к операции и избавили ее тело от столь тяжкого груза.
Все дело в том, что девушка страдает пикацизмом, или извращением вкуса. При этой болезни человека тянет на несъедобные предметы, такие как глина, мел, краска, камень или даже стекло. Обычно это люди с явными психическими патологиями, требующими вмешательства специалистов.
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Новости , Видео , Daily Mail
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