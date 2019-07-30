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Названы самые бесполезные лекарства от простуды 

Мир24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Есть ряд препаратов, которые многие россияне по привычке используют при лечении простуды и ОРВИ, однако на самом деле было бы лучше про них забыть. Список «непомогающих» и даже вредных лекарств назвала врач общей практики Ирина Добрецова, передает «Вечерняя Москва».
«Самое бесполезное средство — иммуномодуляторы и иммуностимуляторы», — рассказала врач.
Случаев, когда у пациентов реально снижается иммунитет, очень мало, заявила доктор, отметив, что это давно доказанный факт. По словам Добрецовой, болеть около недели — это нормально. За это время защитные системы организма сами справляются с болезнью.
Прибегать к помощи антибиотиков можно только при острой необходимости и только после рекомендации врача. «Антибиотики — не панацея, а очень вредная вещь», — отметила врач, признав, что в России многие принимают их бесконтрольно.
«Они в широком формате распространены в аптеках, и сейчас врачи столкнулись с серьезной проблемой — резистентностью к ним. Хотелось бы посоветовать людям не покупать их по каждому «чиху», — сказала Добрецова.
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