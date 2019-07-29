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Врачей будут премировать за выявление рака при диспансеризации 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минздрав России предлагает премировать врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Средства из бюджета территориального фонда предоставляются на осуществление денежных выплат в размере 1 тысячи рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден результатами соответствующих диагностических исследований",
— говорится в документе.
Выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием, уточняется в проекте.
Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Новости , Минздрав РФ , РИА Новости
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