Татуировки помогут узнать о состоянии здоровья

Специальные вещества вступают в реакцию при попадании на кожу, пишет mirnov.ru.

Химические соединения способны реагировать на pH, уровень альбумина, а также глюкозы. Если у человека начались проблемы со здоровьем, внешний вид татуировки начнет меняться.

Ученые отмечают, что изобретение очень полезно. С его помощью можно наблюдать за хроническими болезнями. Кроме того, специальные татуировки помогут и в реабилитационном процессе: можно будет следить, как идет выздоровление пациента в послеоперационный период.

«Умные татуировки» разработали также российские ученые из Томска: рисунки на теле могут собирать сведения о температуре, влажности кожи и других параметрах.