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Татуировки помогут узнать о состоянии здоровья 

Yellmed 5 часов назад
Фото: Yellmed
Специальные вещества вступают в реакцию при попадании на кожу, пишет mirnov.ru.
Химические соединения способны реагировать на pH, уровень альбумина, а также глюкозы. Если у человека начались проблемы со здоровьем, внешний вид татуировки начнет меняться.
Ученые отмечают, что изобретение очень полезно. С его помощью можно наблюдать за хроническими болезнями. Кроме того, специальные татуировки помогут и в реабилитационном процессе: можно будет следить, как идет выздоровление пациента в послеоперационный период.
«Умные татуировки» разработали также российские ученые из Томска: рисунки на теле могут собирать сведения о температуре, влажности кожи и других параметрах.
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