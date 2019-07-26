В американца в аквапарке вселился паразит-убийца

Американец Эдди Грей (Eddie Gray) заразился в аквапарке опасным паразитом и скончался спустя десять дней. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что в середине июля 59-летний Эдди вместе с друзьями провел день в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине. Через некоторое время он почувствовал слабость. Медики установили, что во время купания в мозг Грея через нос попала амеба Неглерия Фоулера. Лечение результатов не дало, и мужчина скончался.

Как утверждает издание, при проглатывании паразит не причиняет вреда организму. В мозг он может проникнуть во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду, когда вода попадает в нос.