Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В американца в аквапарке вселился паразит-убийца 

Свободная пресса + ещё 6 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Американец Эдди Грей (Eddie Gray) заразился в аквапарке опасным паразитом и скончался спустя десять дней. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что в середине июля 59-летний Эдди вместе с друзьями провел день в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине. Через некоторое время он почувствовал слабость. Медики установили, что во время купания в мозг Грея через нос попала амеба Неглерия Фоулера. Лечение результатов не дало, и мужчина скончался.
Как утверждает издание, при проглатывании паразит не причиняет вреда организму. В мозг он может проникнуть во время ныряния, прыжков с большой высоты и резких погружений в воду, когда вода попадает в нос.
Свободная пресса: последние новости
Учёные назвали новую опасность диабета для женщин Открытие ученых: татуировка расскажет о состоянии здоровья Генетик рассказал о последствиях зависимости от смартфона
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему опасно глубоко и часто дышать
От каких людей не пахнет потом4
Женщину по ошибке дважды отправили на химиотерапию
Врачи нашли главную причину внезапных смертей1
Врачи рассказали, бывает ли аппендицит от семечек
Видео
10:30
Как понять, что ваша печень разрушается
Болезни и лекарства
05:13
Назван необычный способ распознать скорую смерть
Болезни и лекарства
02:52
Ученые выяснили, что машина расскажет о потенции
Наука
08:06
Как связаны стресс и гипертония
Наука
02:20
Зачем удаляют зубы мудрости
ЗОЖ
02:48
Названы хронические болезни, которые вызывают рак
Болезни и лекарства
01:51
Признаки, указывающие на болезни печени
Болезни и лекарства
02:54
Ученые выяснили, что видят люди перед смертью
Наука
02:41
Симптомы, при которых нужно посетить проктолога
Болезни и лекарства
05:44
Передается ли гипертония по наследству
Болезни и лекарства