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Медики признали аспирин смертельно опасным 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты из Оксфордского университета выявили смертельный вред, который наносит людям ежедневное употребление аспирина для предотвращения образования тромбов.
По мнению исследователей, приём этого лекарства существенно увеличивает риск внутренних кровотечений.
При этом люди старшего возраста, пережившие инсульт и инфаркт, могут продолжать принимать аспирин только вместе с другим лекарством, снижающим риск внезапного кровотечения. А пациенты, которые принимают аспирин в целях профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, должны немедленно отказаться от данного медикамента. Следует также учесть, что опасность заключается в том, что резкий отказ от лекарства для разжижения крови существенно повышает риск инфаркта, сообщает портал «МедикФорум».
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина. Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%. Оказалось, что аспирин эффективен только в борьбе за продолжительность жизни онкобольных с мутировавшим геном PIK3CA.
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