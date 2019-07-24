Ученые разработали новую методику лечения рака кожи

Жировые клетки играют ключевую роль в опасной трансформации меланомы. К такому выводу пришли ученые из университета в Тель-Авиве.

Они изучили несколько десятков образцов биопсии, взятых у пациентов с меланомой. В ходе эксперимента выяснилось, что если на первой стадии заболевании злокачественная опухоль «заблокирована» во внешнем слое кожи, то ее легче вылечить. Если меланома проникла дальше и распространилась в органах, то лечение будет проходить сложнее.

— Меланома становится фатальной, когда она «просыпается», посылая раковые клетки в слой дермы кожи под эпидермисом и метастазируя в жизненно важные органы,

— рассказали исследователи.

Выяснилось, что при удалении жировых клеток, которые вызывают разрастание опухоли, снижалась активность раковых клеток. Результаты исследования могут послужить основой для разработки новых лекарств и терапии для более эффективного лечения метаномы, пишет Medicalxpress.