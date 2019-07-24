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Россиянин наказал больницу за неправильный диагноз 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Врачи пензенского областного онкологического диспансера ошибочно диагностировали местному жителю рак четвертой степени. Октябрьский районный суд взыскал с учреждения 90 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщается на сайте суда.
В 2015 году мужчина обратился в диспансер с жалобами на боли в костях, тогда ему диагностировали рак четвертой степени и сказали, что ему осталось жить месяц. С тех пор мужчина прожил больше двух лет и получил инвалидность первой группы на два года.
После повторных анализов мужчине поставили другой диагноз — диффузный остеопороз второй стадии. Из-за того, что врачи не обнаружили заболевание раньше, пациент не получил квалифицированное лечение, что привело к переломам позвоночника и более тяжелой инвалидности. Как рассказала жена пациента, ему также назначили лекарства от псориаза, которые нельзя принимать при остеопорозе, но мужчина и лечащий врач не знали об этом заболевании.
При этом представитель онкологического диспансера заявила, что врачебная ошибка не была установлена. Она отметила, что установленный в 2015 году диагноз не исключает наличие у мужчины остеопороза, а также заявила, что он должен был получить лечение заболевания по месту жительства. Женщина также подчеркнула, что остеопороз был диагностирован пациенту в 2011 году, однако его никто не лечил.
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