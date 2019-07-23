Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победивший рак онколог Андрей Павленко вернулся к работе 

Мир24 44 минуты назад
Фото: facebook.com
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения и тяжелой реабилитации полностью вернулся к хирургии. Химиотерапия и последующее удаление желудка вынудили его надолго отказаться от практики. Сейчас он снова проводит операции и мастер-классы для коллег по всей стране. О возвращении в профессию — корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова.
Андрей похудел на 14 килограммов. Но в этом очень хрупком на вид человеке, кажется, сил хватит на двоих. Он оперирует несколько раз в неделю, успевает проводить многочасовые мастер-классы, консультировать пациентов, хотя еще и года не прошло после тяжелой онкологической операции.
«На самом деле я не вернулся к тому режиму, который был у меня до болезни, это технически невозможно, потому что силы и энергии не так много, как было до болезни. Без желудка жить очень сложно. И к этому я до сих пор еще не привык», — сказал Андрей Павленко.
Весной 2018-го у доктора Павленко обнаружили опухоль. Он был на пике карьеры, растил троих детей. Андрей решил сделать историю своей болезни публичной. На своем примере хотел показать коварство рака и способы борьбы с ним. Он выдержал восемь курсов химиотерапии, полное удаление желудка, депрессию, апатию и бессилие.
«Был очень неожиданным уровень боли, болевых ощущений. Я не ожидал, что это действительно настолько больно и приходилось терпеть практически с того момента, как я только очнулся», — рассказал Андрей Павленко.
Дома ждала семья, а в больнице — пациенты. Он продолжать работать, даже лежа под капельницей. Агрессивное лечение, спасшее жизнь Андрея, чуть не лишило его любимой профессии. Из-за токсичных препаратов руки не слушались, ловкость пальцев пришлось восстанавливать заново. Но уже в мае Павленко вернулся в операционную, а летом возобновил выездные мастер-классы.
«Для хирурга самое главное — это практика, потому что можно делать очень умные доклады и быть «никаким» хирургом. И поэтому, конечно, оперировать на другой базе, с незнакомыми ассистентами могут только очень хорошие хирурги, которые уверены в себе, в том, что они делают. Поэтому Андрей Николаевич вызывает у меня уважение, что он согласился. Мало хирургов соглашается это делать, потому что это очень тяжело», — отметил заместитель главного врача Новгородской областной клинической больницы по хирургической помощи Сергей Новиков.
Он учится жить по-другому. Без любимого спорта — теперь здоровье не позволяет. Часто есть, чтобы были силы на семью и работу. И готовится к очередному обследованию в надежде, что болезнь не вернется.
«Да, я считаю, что я счастливчик. Потому что в моей жизни было много сложных моментов и пока, даже включая свой диагноз, я могу сказать, что мне везло. Я рассчитываю на это везение в будущем», — признался Андрей Павленко.
Прошлый мастер-класс Павленко провел в Мурманске, на очереди — Казань.
Мир24: последние новости
Компьютерная томография повышает риск развития рака Ученые нашли причину ранней смерти женщин с диабетом В чернилах каракатицы нашли средство для лечения рака
Комментарии
Новости , Андрей Павленко , Анастасия Глебова , Сергей Новиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как один витамин может вызвать рак1
Врачи рассказали, кому нельзя пить кефир3
Врачи нашли неожиданное средство от рака2
Врачи объяснили, почему курильщикам стоит есть сало5
Обнаружено губительное влияние специй на мозг1
Видео
03:18
Как снизить риск рака после 40 лет
Болезни и лекарства
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:58
Почему выщипывать волосы в носу смертельно опасно
Болезни и лекарства
03:13
Почему появляется шум в ушах
Наука ЗОЖ
01:35
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ
02:03
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Новости
25:25
Что такое аллергия на самом деле
ЗОЖ Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
02:50
Как понять, почему выпадают волосы
Болезни и лекарства ЗОЖ
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение