Победивший рак онколог Андрей Павленко вернулся к работе

Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения и тяжелой реабилитации полностью вернулся к хирургии. Химиотерапия и последующее удаление желудка вынудили его надолго отказаться от практики. Сейчас он снова проводит операции и мастер-классы для коллег по всей стране. О возвращении в профессию — корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова

Андрей похудел на 14 килограммов. Но в этом очень хрупком на вид человеке, кажется, сил хватит на двоих. Он оперирует несколько раз в неделю, успевает проводить многочасовые мастер-классы, консультировать пациентов, хотя еще и года не прошло после тяжелой онкологической операции.

«На самом деле я не вернулся к тому режиму, который был у меня до болезни, это технически невозможно, потому что силы и энергии не так много, как было до болезни. Без желудка жить очень сложно. И к этому я до сих пор еще не привык», — сказал Андрей Павленко.

Весной 2018-го у доктора Павленко обнаружили опухоль. Он был на пике карьеры, растил троих детей. Андрей решил сделать историю своей болезни публичной. На своем примере хотел показать коварство рака и способы борьбы с ним. Он выдержал восемь курсов химиотерапии, полное удаление желудка, депрессию, апатию и бессилие.

«Был очень неожиданным уровень боли, болевых ощущений. Я не ожидал, что это действительно настолько больно и приходилось терпеть практически с того момента, как я только очнулся», — рассказал Андрей Павленко.

Дома ждала семья, а в больнице — пациенты. Он продолжать работать, даже лежа под капельницей. Агрессивное лечение, спасшее жизнь Андрея, чуть не лишило его любимой профессии. Из-за токсичных препаратов руки не слушались, ловкость пальцев пришлось восстанавливать заново. Но уже в мае Павленко вернулся в операционную, а летом возобновил выездные мастер-классы.

«Для хирурга самое главное — это практика, потому что можно делать очень умные доклады и быть «никаким» хирургом. И поэтому, конечно, оперировать на другой базе, с незнакомыми ассистентами могут только очень хорошие хирурги, которые уверены в себе, в том, что они делают. Поэтому Андрей Николаевич вызывает у меня уважение, что он согласился. Мало хирургов соглашается это делать, потому что это очень тяжело», — отметил заместитель главного врача Новгородской областной клинической больницы по хирургической помощи Сергей Новиков.

Он учится жить по-другому. Без любимого спорта — теперь здоровье не позволяет. Часто есть, чтобы были силы на семью и работу. И готовится к очередному обследованию в надежде, что болезнь не вернется.

«Да, я считаю, что я счастливчик. Потому что в моей жизни было много сложных моментов и пока, даже включая свой диагноз, я могу сказать, что мне везло. Я рассчитываю на это везение в будущем», — признался Андрей Павленко.

Прошлый мастер-класс Павленко провел в Мурманске, на очереди — Казань.