Названы отличия мозга убийцы от обычного человека 

Американский научный журнал Brain Imaging and Behavior опубликовал статью об исследованиях людей, совершивших убийство. Ученые выяснили, что отличает мозг убийцы от других людей.
Исследование проводилось при помощи позитронно-эмиссионного сканирования головного мозга. Участниками стали 808 человек. Все они были преступниками. Их разделили на три группы. В первую вошли убийцы, во вторую — насильники и буяны, в третью — совершившие ненасильственные преступления типа проституции или хранения наркотиков.
Исследования показали, что осужденные из второй и третьей группы, практически не отличаются друг от друга. А вот, убийцы оказались уникальными.
Ученые заметили, что у совершивших убийство наблюдается дефицит серого вещества в некоторых областях головного мозга. Это те самые области, в функцию которых входят эмпатия, эмоции, мораль, сочувствие и сожалений.