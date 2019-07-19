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Названы отличия мозга убийцы от обычного человека 

Аргументы Недели 52 минуты назад
Фото: Аргументы Недели
Американский научный журнал Brain Imaging and Behavior опубликовал статью об исследованиях людей, совершивших убийство. Ученые выяснили, что отличает мозг убийцы от других людей.
Исследование проводилось при помощи позитронно-эмиссионного сканирования головного мозга. Участниками стали 808 человек. Все они были преступниками. Их разделили на три группы. В первую вошли убийцы, во вторую — насильники и буяны, в третью — совершившие ненасильственные преступления типа проституции или хранения наркотиков.
Исследования показали, что осужденные из второй и третьей группы, практически не отличаются друг от друга. А вот, убийцы оказались уникальными.
Ученые заметили, что у совершивших убийство наблюдается дефицит серого вещества в некоторых областях головного мозга. Это те самые области, в функцию которых входят эмпатия, эмоции, мораль, сочувствие и сожалений.
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