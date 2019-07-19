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Рак вычислили с помощью бокала вина 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Британии 25-летняя девушка обнаружила рак с помощью алкоголя, сообщает Daily Mail.
По имеющейся информации, выпив бокал вина за ужином, она ощутила болезненный зуд в руке и шее, но не придала этому значения.
Употребив алкоголь спустя два месяца, симптомы повторились снова. На этот раз она отправилась к врачу.
Ей сделали компьютерную томографию, в результате которой выяснилось, что у девушки рак легкого.
Как пояснили специалисты, боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкогольных напитков являются симптомами заболевания.
Девушка прошла несколько курсов химиотерапии и победила рак.
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