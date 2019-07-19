Рак вычислили с помощью бокала вина

В Британии 25-летняя девушка обнаружила рак с помощью алкоголя, сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, выпив бокал вина за ужином, она ощутила болезненный зуд в руке и шее, но не придала этому значения.

Употребив алкоголь спустя два месяца, симптомы повторились снова. На этот раз она отправилась к врачу.

Ей сделали компьютерную томографию, в результате которой выяснилось, что у девушки рак легкого.

Как пояснили специалисты, боль в лимфатических узлах, зуд и дискомфорт в животе после употребления алкогольных напитков являются симптомами заболевания.

Девушка прошла несколько курсов химиотерапии и победила рак.