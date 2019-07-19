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Женщина ослепла, принимая душ в линзах 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Фото: Мир24
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жительница Британии ослепла на один глаз из-за привычки принимать душ в линзах, об этом сообщает портал LiveScience.
Причиной потери зрения стала редкая глазная инфекция. Уточняется, что 41-летняя пациентка обратилась к врачу после того, как на протяжении двух месяцев страдала от болей в глазах. Она сообщила, что пользуется одноразовыми линзами, и при этом не снимает их, принимая душ или ванну.
Как оказалось, левый глаз пациентки видел так плохо, что юридически ее можно было признать наполовину незрячей. Офтальмологи обнаружили помутнение в роговице глазного яблока, а дополнительное исследование показало, что причиной потери зрения стала редкая инфекция — акантамебный кератит.
Частично вернуть зрение левому глазу врачи смогли лишь после того, как пересадили пациентке роговицу.
Акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу глаза. Это может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте.
В России и США заболевание почти всегда связано с использованием контактных линз. По этой причине их необходимо надлежащим образом дезинфицировать перед тем, как надевать, и снимать при плавании. Тем не менее, в других странах мира многие случаи акантамебного кератита в настоящее время зафиксированы и у тех, кто не использует контактные линзы.
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Новости , РИА Новости
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