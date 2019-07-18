Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа неожиданная причина болезни Паркинсона 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Новое исследование связало окислительный стресс с распространением аберрантных белков, вызывающих болезнь Паркинсона.
Болезнь Паркинсона — это неврологическое заболевание, которое проявляется такими моторными нарушениями, как тремор конечностей, ригидность лицевых мышц и нарушения устойчивости. Также у пациентов появляются расстройства сна и депрессии.
Окислительный стресс уже длительное время считается одним из факторов этого недуга. И вот теперь ученые из Немецкого центра нейродегенеративных болезней обнаружили ранее неизвестный механизм, который связывает окислительный стресс с развитием болезни Паркинсона. Было выявлено, что в состоянии окислительного стресса белки альфа-синуклеины начинают, что называется, «путешествовать» от одного нейрона к другому в значительно больших объёмах и с большей скоростью. А это ускоряет обмен вредными частицами белков, что и рождает патологию, захватывающую мозг. Следовательно, окислительный стресс может быть одной из основных причин болезни Паркинсона.
Хотя исследование проводилось только на лабораторных моделях, ученым уже известно, что увеличение выработки вредных форм кислорода может встречаться в мозге пациентов с болезнью Паркинсона. Не исключено, что оно вызывается целым рядом условий, включая генетические мутации и внешние воздействия. Оно также может быть связано собственно с процессом старения либо с какими-либо клеточными механизмами, снижающими защиту от окислительного стресса с годами.
ИД «Собеседник»: последние новости
Фруктовые соки могут повышать риск развития раковых заболеваний 40-летним дадут "медицинский" выходной Ученые усомнились в том, что антидепрессанты способны лечить депрессию
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дети курящих родителей имеют проблемы со слухом
Врачи рассказал, когда лучше употреблять сладкое
Как холодное лето влияет на здоровье людей
Медик рассказал, что повышает риск развития рака
Российский врачи спасли пациента, проглотившего вилку1
Видео
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:01
Почему кости и суставы ноют перед непогодой
Болезни и лекарства
00:44
Эпидемия мирового значения началась в Африке
Болезни и лекарства
04:50
Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение